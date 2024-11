Ewiva amplia la sua rete in sicilia: inaugurata una nuova Stazione di ricarica ultra-veloce a Mazara

26/11/2024 16:40:00

Situato in via Giovanni Lozano 5, il nuovo sito di ricarica per veicoli elettrici, realizzato grazie alla collaborazione tra Essepiauto ed Ewiva, favorisce lo sviluppo della mobilità sostenibile sul territorio.

Mazara del Vallo (TP), 26 novembre 2024 – Ewiva, la joint venture di Enel X e Gruppo Volkswagen, nata per accelerare lo sviluppo della mobilità elettrica in Italia, ha inaugurato una nuova stazione di ricarica ultra-veloce in via Giovanni Lozano 5 a Mazara del Vallo. Questo nuovo sito, realizzato in sinergia con il concessionario Essepiauto, contribuisce allo sviluppo di servizi e infrastrutture per rendere la mobilità elettrica una scelta sempre più semplice. Questo traguardo è stato possibile grazie anche al supporto dell’Amministrazione comunale, attenta alle esigenze degli e-driver del territorio.

La nuova stazione è dotata di 3 infrastrutture di ricarica, dette anche “colonnine”, da 300 kW ciascuna, per un totale di 6 punti di ricarica (PoC): una soluzione accessibile e flessibile per residenti e turisti. Inoltre, la stazione è collocata in un’area commerciale, a breve distanza dall’innesto autostradale, rendendola così una fermata strategica e conveniente per tutti gli e-driver.

Con questa nuova attivazione, Ewiva raggiunge un totale di 23 stazioni ultra-veloci e 72 punti di ricarica ad alta potenza attivi in Sicilia, contribuendo a rendere la mobilità elettrica un’opzione pratica su tutto il territorio regionale. La posizione scelta a Mazara del Vallo è particolarmente rilevante per supportare il traffico turistico, soprattutto durante la stagione estiva, e per rispondere alla domanda di soluzioni di ricarica ultra-veloci nell’area.

“Siamo entusiasti di inaugurare una nuova stazione di ricarica Ewiva a Mazara del Vallo. Si tratta di un ulteriore passo in avanti nella nostra missione di creare una rete di ricarica capillare e accessibile su tutto il territorio italiano,” ha dichiarato Daniela Biscarini, CEO di Ewiva. “La Sicilia è una regione di grande rilevanza, sia per la crescente domanda di mobilità sostenibile da parte dei residenti, sia per l’elevato afflusso turistico, specialmente nei mesi estivi. Grazie alla sinergia con Essepiauto, abbiamo dato vita a una vera e propria collaborazione di filiera che ci ha permesso di portare a Mazara del Vallo una soluzione di ricarica ultra-veloce. Questo progetto rappresenta un altro esempio concreto dell’importanza di una stretta collaborazione tra soggetti privati e Amministrazioni Pubbliche, per lo sviluppo di una rete capillare lungo il territorio nazionale. È fondamentale continuare in questa direzione, per garantire un servizio di ricarica sicuro e performante, offrendo agli e-driver un’esperienza di viaggio in elettrico comoda e senza pensieri”.

“Il mercato dell’auto, come noto, ha bisogno di interventi e supporti strutturali che consentano di accelerare la domanda da parte dei Clienti. L’investimento di Ewiva nel nostro territorio risponde a una parte di queste necessità, dando ai Cittadini e ai Turisti l’opportunità di ricarica ultrafast e rispondendo quindi alla necessità di una mobilità comoda, veloce e sostenibile” ha affermato Paolo Tedesco, Titolare di Essepiauto. “Come Famiglia Tedesco ed Essepiauto siamo felici di aver aiutato Ewiva a scegliere la nostra città e il nostro territorio e aver investito in questo moderno sito, l’unico di queste dimensioni e caratteristiche di potenza in tutta la Sicilia occidentale, a riprova del fatto che la nostra regione ha bisogno del lavoro congiunto di pubblico e privato per offrire infrastrutture e servizi di qualità”.

A tagliare il nastro della nuova stazione ad alta potenza, anche il Sindaco Salvatore Quinci, che ha dichiarato: “Mazara del Vallo prosegue il cammino di città green e saluta con soddisfazione questo importante investimento di Ewiva e della famiglia Tedesco che conferma la visione lungimirante di Essepiauto”. “La mobilità sostenibile – ha sottolineato Quinci - è ormai una realtà consolidata e l’ampliamento dell’offerta nel territorio di infrastrutture dedicate con questa innovativa stazione per ricariche ultraveloci risponde ad una duplice esigenza: imprenditoriale degli investitori e di accrescimento di servizi per la nostra comunità e per i turisti e visitatori che sempre più si proiettano verso l’elettrico”.

Ewiva è la joint venture di Enel X e di Volkswagen Group, creata per accelerare la diffusione della mobilità elettrica in Italia. Ewiva unisce gli investimenti dei due Gruppi per realizzare la più grande rete di ricarica ultra-veloce aperta a tutti i veicoli elettrici e capillare in tutto il Paese, con 3.000 punti di ricarica fino a 350 kW in più di 750 siti. Fino a settembre 2024 Ewiva ha realizzato oltre 370 stazioni di ricarica con più di 1.300 punti di ricarica, dislocati su tutto il territorio nazionale, da Nord a Sud. L’attività di Ewiva si focalizza sulle principali arterie extraurbane e nelle aree urbane e suburbane per garantire una adeguata disponibilità di ricarica ultra-veloce a tutti gli utenti.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a native@bwbmedia.it)