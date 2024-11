 Elogio per il Reparto di Pneumologia dell Ospedale "Paolo Borsellino" di Marsala

26/11/2024 18:56:00

Gentile direttore di Tp24,

Voglio esprimere publicamente attraverso la vostra testata giornalistica la mia più sincera gratitudine e la mia profonda riconoscenza a tutto lo staff del reparto di Pneumologia dell'Ospedale "Paolo Borsellino" di Marsala per l'eccellente cura e attenzione che ho ricevuto durante la mia degenza.



Essendo affetta da una Patologia molto grave e invalidante sono stata ricoverata d'urgenza presso tale reparto dove sono stata accolta dal personale medico ed infermieristico con calore e professionalità.



La dedizione dei medici, degli infermieri e degli operatori sanitari è stata tangibile in ogni gesto, facendomi sentire non solo una paziente, ma una persona davvero ascoltata e rispettata contribuendo a creare quell'atmosfera rassicurante e positiva, indispensabile per chi affronta problematiche respiratorie complesse come la mia.



Il Dott. Pietro Caradonna,la Dott.ssa Federica Belluzzo e il Dott. Tommaso Pilocane si sono dimostrati altamente professionali ,competenti,attenti,disponibili e sempre pronti a rispondere a ogni mia domanda con pazienza e chiarezza. La grande empatia che si è venuta a creare mi ha permesso di affrontare al meglio questo periodo di degenza facendomi sentire sempre in mani sicure e a mio agio. Grazie al loro instancabile lavoro e alla loro grande umanità ho affrontato il mio percorso di cura con serenità e fiducia.



Il rapporto familiare creatosi con tutti i componenti dell'equipe sanitaria di questo reparto è stata la medicina più importante che io potessi ricevere: ognuno di loro lavora con dedizione e passione , sempre pronti, osservatori attenti mi hanno aiutato ad affrontare momenti molto tristi e infelici dovuti alla mia malattia.Tutti hanno cercato di starmi vicino incoraggiandomi a mettercela tutta e a farmi ritrovare la mia forza interiore e riaquistare la mia autostima.



Tutto questo non può che derivare da una eccellente gestione e direzione medica pertanto consiglio vivamente questo reparto a chiunque abbia bisogno di assistenza pneumologica: qui troverete non solo competenza medica di livello ma anche un’umanità che fa davvero la differenza.

F.A.