Alcamo: da oggi chiusura notturna di un tratto della A29. Ecco il motivo

A partire da oggi, martedì 26 novembre, fino a sabato 30 novembre, nella fascia oraria notturna compresa tra le 22:00 e le 6:00, sarà chiusa al traffico la rampa d’innesto dall’autostrada A29 dir “Alcamo-Trapani” alla A29 “Palermo-Mazara del Vallo” in direzione Mazara del Vallo. La chiusura interesserà il tratto compreso tra i chilometri 0,700 e 0,000.

Gli automobilisti e motociclisti che si troveranno a transitare in questa zona dovranno obbligatoriamente dirigersi verso la A29 in direzione Palermo e invertire successivamente il senso di marcia allo svincolo di Alcamo Ovest.

La chiusura è stata disposta per permettere il transito di trasporti eccezionali, ovvero veicoli di grandi dimensioni e peso che eccedono i limiti standard previsti dal Codice della Strada. A seguito di questi passaggi, saranno eseguiti interventi di ripristino dei luoghi.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, invita gli utenti della strada a prestare la massima attenzione durante la guida e a rispettare la segnaletica. Per rimanere aggiornati sulla situazione del traffico in tempo reale, è possibile utilizzare l’applicazione gratuita “Vai” di Anas, disponibile su App Store e Play Store. Inoltre, per qualsiasi necessità, è attivo il servizio clienti “Pronto Anas” al numero verde 800.841.148.