 Marsala, l'app MoneyGo ti fa pagare la sosta anche fuori dall'orario attivo

26/11/2024 09:36:00

A Marsala, cresce il malcontento tra gli automobilisti per il funzionamento dell'app MoneyGo (precedentemente conosciuta come MyCicero), utilizzata per il pagamento della sosta nelle aree contrassegnate da strisce blu. Un cittadino ha segnalato una problematica che sta generando perplessità tra gli utenti: l’applicazione fa partire il pagamento dal momento dell'acquisto, indipendentemente dall’effettivo inizio dell’orario di attivazione della sosta a pagamento.

“Qualche giorno fa ho parcheggiato alle 8, sapendo che il pagamento delle strisce blu a Marsala inizia alle 9,” racconta il cittadino. “Ho avviato l’app MoneyGo per impostare il pagamento della sosta fino alle 10, ma mi ha fatto comunque pagare dalle 8, anche se a quell’ora la tariffa non è ancora in vigore.”

La situazione è particolarmente problematica per chi parcheggia in anticipo rispetto all’orario di attivazione delle strisce blu, come spesso accade per motivi lavorativi o personali. Questo meccanismo non consente di rispettare il principio di pagamento legato esclusivamente all’effettivo utilizzo della zona tariffata durante gli orari stabiliti.

L’app MoneyGo, che permette agli utenti di pagare la sosta tramite smartphone, semplifica il processo di gestione del parcheggio. Tuttavia, il sistema sembra calcolare il pagamento dall’orario in cui viene effettuata la transazione, senza considerare gli orari effettivi di attivazione del servizio a pagamento.

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it