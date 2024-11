Olivicoltura, al via stagione Nocellara del Belice

27/11/2024 02:00:00

L'apertura del primo fusto di olive della campagna olivicola 2024 ha segnato simbolicamente l'avvio della stagione della Nocellara del Belice, unico presidio olivicolo al mondo certificato Dop sia per olio sia per olive da mensa.

L'evento "Primo assaggio-campagna olivicola 2024" si è svolto nello stabilimento della cooperativa Sicily Food Belice Valley, a Castelvetrano (Trapani).

"L'accesso al mercato attraverso la cooperativa - spiega la presidente Valentina Blunda - aumenta il reddito per le aziende agricole e allo stesso tempo consente di migliorare la qualità del prodotto.

Agricoltori che ricevono il giusto reddito per il loro lavoro, sono felici ed hanno modo di coltivare al meglio e prendersi cura del territorio. L'aggregazione è una grande opportunità per generare quei volumi necessari per essere attori del mercato e non subirlo".

Sono stati prodotti 3.600 fusti di olive, venduti già nelle fasi di lavorazione, precisano i produttori. Il direttore del Dipartimento Agricoltura della Regione, Dario Cartabellotta, ha sottolineato il sostegno dell'amministrazione a tutti i processi aggregativi nei territori: "E' un atto concreto e una attestazione di stima per questo gruppo che in un solo anno ha prodotto risultati entusiasmanti". Il primo fusto è stato aperto dalla presidente della Op, Valentina Blunda, e dal sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini. (Ansa)