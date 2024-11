Giornata della disabilità: a Trapani arte, teatro e incontri per abbattere le barriere

27/11/2024 14:48:00

In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, il Distretto socio-sanitario n.50 di Trapani organizza una serie di eventi volti a sensibilizzare la comunità sui temi della pari dignità e dell'inclusione.

Istituita nel 1992 dalle Nazioni Unite, questa giornata mira a promuovere i diritti e il benessere delle persone con disabilità, combattendo ogni forma di discriminazione e violenza.

Il programma delle iniziative prevede:

2 Dicembre 2024: Esposizione dei lavori realizzati dagli studenti delle scuole del Distretto presso il Centro per le Famiglie al Chiostro San Domenico, Trapani. L'esposizione sarà aperta al pubblico dalle 9:30 alle 19:00.

2 Dicembre 2024: Laboratorio artistico natalizio a cura della CNA e dell'artista trapanese Giovanna Colomba, presso il Centro per le Famiglie al Chiostro San Domenico, Trapani, nel pomeriggio.

3 Dicembre 2024: Rappresentazione teatrale "Disabilita la Disabilità" a cura dell'Associazione Forum Trapani in collaborazione con il Distretto e altre associazioni, presso il Teatro Don Bosco in Via Marino Torre, Trapani, dalle 9:15 alle 12:30.

3 Dicembre 2024: Solenne Celebrazione Eucaristica presso la Parrocchia Nostra Signora di Fatima alle ore 18:00, organizzata dall'Anfass Trapani, Associazione di famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo, e presieduta da Sua Ecc.nza Mons. Pietro Maria Fragnelli.

Questi momenti di riflessione e confronto offrono l'opportunità di animare il senso critico e la consapevolezza sui temi dell'inclusione e della diversità, promuovendo un cambiamento positivo per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità.

La partecipazione a tutti gli eventi è libera e gratuita.

Per informazioni: