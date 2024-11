Città senz'acqua: a Trapani torna l'incubo dei rubinetti a secco  

27/11/2024 06:00:00

A Trapani l'acqua diventa un miraggio. Di nuovo. Rimarrà senza acqua per almeno sette giorni. Due importanti perdite d'acqua lungo la rete idrica di Bresciana, hanno causato disagi nell'erogazione idrica con, prima, una diminuzione di portata, e poi con la chiusura dei pozzi.

A seguito di indagini tecniche, infatti, sono state rilevate due falle di notevole entità lungo la condotta di Bresciana, in contrada Cosimo Damiano e contrada Roccolino. Le perdite idriche stanno causando allagamenti e danni ai terreni privati, rendendo urgente un intervento di riparazione.

Per consentire i lavori, l'erogazione idrica sarà sospesa sull'intero tratto servito dalla condotta a partire da domani, per una durata stimata di 3-4 giorni. L'amministrazione comunale, con una nota che sa di déjà-vu, invita i cittadini a limitare il consumo d'acqua al minimo indispensabile.

"Condotta vetusta, problemi inevitabili"

"Abbiamo individuato due falle che nel tempo si sono ingrandite, creando problemi ad alcuni terreni privati - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Vincenzo Guaiana- Non si poteva più attendere, abbiamo avuto un abbassamento della portata e sabato abbiamo provveduto a chiudere Misiliscemi e le pompe di Maracco".

L'assessore non nasconde la sua preoccupazione: "Il timore è che, intervenendo in questi due punti, non si riesca a ripristinare il servizio entro due giorni. Speriamo di riparare le falle entro quattro giorni e di rimettere in funzione il sistema Bresciana. Siamo pronti a immettere subito l'acqua nella condotta e, nell'arco di 24 ore dalla riparazione, a farla arrivare ai cittadini".

Guaiana si appella al buon senso dei cittadini: "Confidiamo nel risparmio dell'acqua, in modo da arrivare al giorno dell'erogazione con la possibilità di riempire cisterne e recipienti. Pazienza, purtroppo questa è l'unica condotta che abbiamo, ha i suoi anni e, con l'aumento della pressione, questo tipo di problematiche possono capitare".

Una rete idrica "a singhiozzo"

L'ennesimo guasto alla condotta di Bresciana solleva interrogativi sulla fragilità della rete idrica trapanese. La rete idrica di Trapani, alimentata dalla condotta di Bresciana, sembra ormai un colabrodo. Un sistema "a singhiozzo" che lascia i cittadini a secco con una frequenza allarmante, tra guasti improvvisi, riparazioni tampone e promesse di interventi risolutivi che tardano ad arrivare.

L'ultimo episodio, con la scoperta di due falle che hanno costretto alla sospensione dell'erogazione per giorni, è solo la punta dell'iceberg di una situazione che si trascina da tempo. Basta riavvolgere il nastro degli ultimi mesi per rendersi conto della precarietà del sistema:

Settembre 2024 : uno squarcio sulla condotta, nei pressi di Mazara del Vallo, causa una massiccia perdita di acqua e lascia a secco Trapani e i comuni limitrofi per giorni. Misiliscemi e Favignana sono tra i più colpiti, con i cittadini costretti a ricorrere alle autobotti e alle navi cisterna per rifornirsi.

: uno squarcio sulla condotta, nei pressi di Mazara del Vallo, causa una massiccia perdita di acqua e lascia a secco Trapani e i comuni limitrofi per giorni. Misiliscemi e Favignana sono tra i più colpiti, con i cittadini costretti a ricorrere alle autobotti e alle navi cisterna per rifornirsi. Ottobre 2024: a pochi giorni dalla riparazione del guasto precedente, nuove interruzioni dell'erogazione idrica a causa di problemi tecnici non meglio specificati. Disagi e proteste in tutta la città.

Guasti e interruzioni che mettono in luce la fragilità di un sistema idrico che non riesce a garantire un servizio essenziale come l'approvvigionamento d'acqua. La condotta di Bresciana, ormai datata, sembra non reggere più la pressione di una domanda crescente, e gli interventi di manutenzione appaiono insufficienti a risolvere il problema alla radice.