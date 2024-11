27 Novembre: tregua a Beirut, Bpm respinge Unicredit, sciopero generale

Unicredit-Banco Bpm: offerta bocciata Il Consiglio di amministrazione di Banco Bpm ha respinto l’offerta di Unicredit, giudicando il prezzo troppo basso. Intanto, Consob, Bankitalia e Bce esamineranno il caso, ma una decisione è attesa non prima della prossima primavera.

Sciopero generale ridotto a quattro ore Matteo Salvini ha precettato lo sciopero generale di venerdì prossimo, riducendolo a sole quattro ore per garantire la mobilità dei cittadini. Cgil e Uil hanno annunciato ricorso contro la decisione.

Stop ai fondi extra per i partiti Il Quirinale ha bloccato un tentativo di alcuni partiti di aumentare i finanziamenti pubblici da 25 a 42 milioni di euro attraverso un nuovo 2xMille obbligatorio.

Manovra e Pnrr promossi dalla Ue La Commissione europea ha approvato il piano programmatico di bilancio italiano per il 2025 e ha dato il via libera alla sesta rata del Pnrr, pari a 8,7 miliardi di euro.

Trump e i nuovi dazi Donald Trump ha annunciato dazi contro Messico, Canada e Cina per punire i Paesi che non contrastano il traffico di migranti e di Fentanyl.

Violenza e proteste in Italia

A Milano, la morte di Ramy Elgaml durante una fuga dai carabinieri ha scatenato scontri violenti nel quartiere Corvetto. A Ercolano, un uomo è stato fermato per la morte di tre persone in un’esplosione di fuochi illegali.