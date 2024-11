A Mazara il convegno "Da Tripoli alla Sicilia - Evacuare i Difensori dei diritti umani dalla Libia"

28/11/2024 09:16:00

La città di Mazara del Vallo, simbolo di solidarietà e accoglienza, sarà il palcoscenico di un evento internazionale dedicato alla tutela dei diritti umani. Il 29 e 30 novembre, la Convenzione dei Diritti nel Mediterraneo organizza il convegno "Da Tripoli alla Sicilia - Evacuare i Difensori dei diritti umani dalla Libia", con il sostegno dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Sicilia e del Comune di Mazara del Vallo.

Un appello alla solidarietà e alla cooperazione internazionale

La Convenzione dei Diritti nel Mediterraneo, che riunisce rappresentanti di 20 Paesi, collabora con associazioni come Refugees in Libya e la rete internazionale Alliance with Refugees in Libya, per sensibilizzare sul dramma dei rifugiati nei Paesi nordafricani, con particolare attenzione a chi rischia la vita per difendere i diritti umani.

Un percorso di impegno per i diritti umani

L'evento mira a creare le condizioni per l'evacuazione sicura e l'accoglienza in Europa di attivisti e rifugiati, molte volte vittime di violenze fisiche e psicologiche. La tragedia del campo di Gargamesh, dove migliaia di rifugiati furono vittime di una "caccia all’uomo", ha evidenziato la gravità della situazione. La pressione esercitata da organizzazioni come Refugees in Libya e attivisti europei ha permesso la scarcerazione di centinaia di persone dalle prigioni libiche, ma molto resta ancora da fare.

Programma dell’evento

29 novembre 2024 – Centro Operatori di Pace, Via Casa Santa 41

Ore 15:00: Presentazione evento con Alfio Foti, Presidente della Convenzione Diritti nel Mediterraneo.

Ore 15:15: Apertura della mostra fotografica a cura di Angiolina Rossi (Alliance with Refugees in Libya).

Ore 15:30: Conferenza stampa moderata da Giuseppe Ciulla (giornalista e autore TV) con la partecipazione di Mahamat Daoud Abdelrassoul e Dorina Achelaritei, rappresentanti di Refugees in Libya.

Ore 17:00: Tavola rotonda sull’accoglienza in Sicilia moderata dalla Consigliera comunale Arianna D’Alfio, con la partecipazione di personalità istituzionali e rappresentanti della società civile, tra cui S.E. Angelo Giurdanella (Vescovo di Mazara del Vallo), l’eurodeputato Leoluca Orlando e il Vicepresidente dell’ARS Nuccio Di Paola.

30 novembre 2024 – Civic Center, Corso Vittorio Veneto 201

Ore 10:00-16:00: Laboratori tematici su salvataggi in mare, libertà di movimento, supporto telefonico ai rifugiati in Libia e tutela delle donne migranti. Tra i relatori, esperti di associazioni come Mediterranea Saving Humans, ARCI Sicilia e il Progetto SolRoutes dell’Università di Genova.

Ore 18:30 – Teatro Garibaldi

Proiezione del documentario "Stupro transfrontaliero", prodotto dall'Osservatorio sulla violenza di genere di Tripoli. Il film offre un crudo ritratto delle violenze subite dalle donne migranti durante il loro viaggio, portando alla luce una realtà spesso nascosta.