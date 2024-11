Rifiuti, Ciminnisi (M5S): "Schifani silente sui rifiuti radioattivi, ma accelera sugli inceneritori"

28/11/2024 12:50:00

La deputata trapanese del Movimento 5 Stelle e componente della commissione ambiente dell’ARS, Cristina Ciminnisi, critica duramente il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, per la sua mancanza di chiarezza e azione sull’inclusione della Sicilia tra i siti idonei ad ospitare un deposito di scorie radioattive. La denuncia arriva a seguito dell’apertura, da parte del Ministero per l’Ambiente e la Sicurezza Energetica, del procedimento per la Valutazione Ambientale Strategica e le consultazioni sulla carta nazionale dei siti idonei.

Secondo la Ciminnisi, l’assenza di una presa di posizione di Schifani sulla possibilità che Trapani e Calatafimi Segesta diventino luoghi destinati al deposito di rifiuti radioattivi è preoccupante, specialmente alla luce della netta opposizione già espressa dai siciliani e dall’Assemblea Regionale Siciliana, che ha approvato una mozione unanime per escludere l’intero territorio siciliano dalla mappa.

"La contrarietà dei siciliani è stata chiara", sottolinea Ciminnisi, "eppure il Presidente sembra più impegnato nella realizzazione di due inceneritori di rifiuti, un progetto da 800 milioni di euro, destinato ai privati, che rappresenta una politica ambientale ormai superata e inefficace per risolvere la vera emergenza rifiuti della regione". La deputata evidenzia inoltre come questi impianti siano in contrasto con le strategie più moderne di economia circolare e riduzione dei rifiuti, privilegiando invece scelte che hanno un forte impatto ambientale e non rispondono alle necessità delle comunità locali.

La deputata pentastellata, insieme a oltre 30 associazioni, sindacati e forze politiche, ha preso parte questa mattina a una manifestazione davanti a Palazzo d’Orleans, sede della Presidenza della Regione, per esprimere il dissenso verso queste scelte e chiedere un cambio di rotta. "Chiediamo un impegno concreto nella tutela del nostro territorio, non scelte dettate da interessi economici che trascurano le vere priorità ambientali e sociali dei siciliani", ha dichiarato.

L’inclusione della Sicilia nella mappa dei siti per il deposito di rifiuti radioattivi e la questione degli inceneritori sono temi che continuano a suscitare un acceso dibattito politico e sociale nell’isola, con un crescente malcontento tra cittadini e associazioni.