La bufala degli autovelox al lungomare di Trapani

28/11/2024 11:59:00

Negli ultimi giorni, Trapani è stata travolta da una notizia completamente falsa: l’installazione di autovelox sul lungomare Dante Alighieri e in via Fardella. La voce, partita da un post sui social, si è diffusa rapidamente, scatenando preoccupazioni e polemiche tra gli automobilisti. Tuttavia, la Polizia Municipale e l’Amministrazione comunale hanno smentito categoricamente: nessun autovelox è stato installato.

La genesi della fake news

La notizia è partita da Facebook, dove un post sosteneva che sul lungomare Dante Alighieri fossero stati piazzati autovelox per multare chi superava i 30 km/h, limite imposto per la presenza dei lavori alla pista ciclabile. Lo stesso è stato detto di via Fardella, una zona dove il limite di 30 km/h è attivo da anni, ma senza alcun controllo elettronico della velocità.

La realtà, però, è ben diversa: al lungomare sono in corso i lavori, ma non esiste alcun autovelox, che per legge dovrebbe comunque essere segnalato agli automobilisti. Nonostante le smentite ufficiali, la falsa notizia aveva già raggiunto un pubblico vastissimo, alimentando confusione e disinformazione.

L’Amministrazione comunale ha comunque precisato che, al termine dei lavori per la pista ciclabile, verranno rivisti i limiti di velocità sul lungomare. Fino ad allora, però, le regole attuali rimangono invariate, e la notizia degli autovelox rimane una bufala.