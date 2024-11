Crisi agricoltura, “I Guardiani del Territorio” propongono quattro emendamenti

29/11/2024 00:00:00

L’Associazione “I Guardiani del Territorio” ha presentato quattro emendamenti ai capigruppo dell’Assemblea Regionale Siciliana (ARS) con l’obiettivo di sostenere le aziende vitivinicole e le cooperative sociali colpite da difficoltà economiche e climatiche. Le proposte intendono affrontare le criticità generate dagli eventi climatici estremi e promuovere la ripresa economica del territorio siciliano.

Le proposte degli emendamenti

Fondo straordinario per i danni da siccità: stanziamento di 50 milioni di euro per risarcire le aziende vitivinicole che hanno subito perdite significative a causa della siccità; Contributo per la mancata produzione nel comprensorio della diga Trinità: un sostegno economico annuale per i produttori colpiti dalle problematiche di irrigazione legate a questa infrastruttura; Contributo in conto interessi per le cooperative sociali: agevolazioni finanziarie per aiutare le cooperative a coprire i costi legati ai prestiti bancari; Fondo per la capitalizzazione delle cooperative sociali: misure per potenziare la solidità finanziaria delle cooperative, garantendo maggiore competitività e sostenibilità a lungo termine.

Progetti aggiuntivi per il territorio

Insieme agli emendamenti, l’Associazione ha inviato una proposta per la sistemazione della diga Trinità, un’infrastruttura fondamentale per il comprensorio agricolo, e un piano di ristrutturazione per incentivare il recupero e la valorizzazione dei vigneti locali.

Impegno costante per il territorio

“I Guardiani del Territorio” hanno sottolineato che continueranno a monitorare l’iter legislativo degli emendamenti e a lavorare per il benessere delle comunità locali, promuovendo iniziative a sostegno dell’economia e del patrimonio siciliano.