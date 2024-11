Emergenza Salmonella nel trapanese: Siciliacque potenzia il trattamento di disinfezione

29/11/2024 13:48:00

Siciliacque, la società responsabile della gestione e distribuzione dell'acqua in Sicilia che ha segnalato la presenza di tracce di salmonella nell'acqua proveniente dalla diga Garcia, in uscita dal potabilizzatore di Sambuca, di fronte a questa criticità, l'azienda ha immediatamente adottato misure straordinarie per garantire la sicurezza idrica, potenziando i processi di disinfezione e attivando un sistema di monitoraggio continuo.

Provvedimenti immediati

Dopo aver riscontrato il problema tramite analisi di routine, Siciliacque ha tempestivamente informato le Aziende Sanitarie Provinciali (Asp) di Trapani e Agrigento, nonché le rispettive prefetture, per consentire l'adozione di misure precauzionali a tutela della salute pubblica. Contestualmente, l’Asp di Trapani ha suggerito ai sindaci di 15 Comuni trapanesi, tra cui Partanna, Santa Ninfa, Salemi e Alcamo, di emanare ordinanze di non potabilità dell'acqua.

Analoga raccomandazione è stata indirizzata ai Comuni agrigentini di Santa Margherita Belice, Montevago e alcune contrade di Sambuca. Tali ordinanze vietano l’uso dell’acqua per scopi alimentari e potabili fino a quando non verrà confermata la conformità ai parametri di sicurezza. Nonostante ciò, l’erogazione idrica continuerà per usi non alimentari.

Potenziamento della disinfezione

In attesa dei risultati delle nuove analisi effettuate questa mattina, Siciliacque ha intensificato il trattamento di disinfezione. Questo passaggio aggiuntivo, definito come "disinfezione intermedia", viene eseguito a valle del processo di potabilizzazione, prima della distribuzione dell’acqua alle reti comunali. Il potenziamento è stato implementato per ridurre ulteriormente i rischi derivanti dalla presenza di batteri, garantendo un maggiore margine di sicurezza per i cittadini interessati.

Monitoraggio continuo

La situazione resta sotto controllo grazie a un monitoraggio costante da parte di Siciliacque e delle autorità sanitarie. L’azienda, oltre a intensificare i trattamenti di disinfezione, si è impegnata a effettuare prelievi regolari per verificare l’efficacia delle misure adottate. Le autorità locali e i sindaci dei Comuni coinvolti continuano a collaborare per informare tempestivamente la popolazione e adottare le misure necessarie per limitare i disagi.