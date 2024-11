Erice: acqua non potabile, scatta l'ordinanza del Sindaco

29/11/2024 11:32:00

Erice si aggiunge alla lista dei comuni colpiti dall'emergenza Salmonella. A seguito della comunicazione dell'ASP di Trapani, che ha rilevato la presenza del batterio nell'acqua distribuita da Siciliacque, il Sindaco ha emesso un'ordinanza che vieta l'utilizzo dell'acqua per uso umano.ù

Il divieto, in vigore con effetto immediato, riguarda l'acqua proveniente dagli impianti della società Siciliacque. Per far fronte all'emergenza, il Comune consiglia ai cittadini di adottare sistemi temporanei di potabilizzazione, come la bollitura prolungata dell'acqua o l'utilizzo di Amuchina (ipoclorito di sodio) nelle cisterne di accumulo, seguendo attentamente le dosi indicate sulla confezione.

L'ordinanza, pubblicata sulla pagina Facebook del Comune nella mattinata di oggi, 29 novembre, ribadisce l'importanza di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dall'ASP. Il Comune si sta inoltre adoperando per distribuire Amuchina nelle scuole, al fine di garantire la sicurezza degli studenti.

L'emergenza Salmonella, scoppiata nella serata di ieri, interessa diversi comuni della provincia di Trapani, tra cui Partanna, Santa Ninfa, Salaparuta, Poggioreale, Gibellina, Salemi, Vita, Calatafimi, Buseto, Alcamo, Paceco, Valderice, Custonaci e Trapani. La contaminazione riguarda l'acqua proveniente dalla fonte Sambuca di Sicilia.

Il Comune di Erice invita i cittadini a restare informati e a seguire gli aggiornamenti che saranno pubblicati sui canali ufficiali.