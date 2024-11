29 Novembre: sciopero generale, Salvini "paraculetto"

Fatti principali del 29 novembre 2024

Australia vieta i social agli under 16

Per la prima volta al mondo, l'Australia ha deciso di vietare l’uso dei social network agli under 16. Il provvedimento dovrà essere confermato da un’ulteriore votazione parlamentare, ma gode del sostegno della maggioranza della popolazione.

Sciopero generale in Italia

L'Italia affronta oggi uno sciopero generale indetto da Cgil e Uil contro la manovra finanziaria. L'agitazione durerà tutto il giorno, ma per i trasporti è limitata a quattro ore. Matteo Salvini ha precettato lo sciopero per garantire la mobilità, suscitando ricorsi e polemiche dai sindacati.

Tensioni nella maggioranza e pranzo al Colle

Proseguono le frizioni nella maggioranza: un esponente di Forza Italia ha definito Salvini un «paraculetto». Nel frattempo, Giorgia Meloni ha incontrato il presidente Mattarella. Non sono stati resi noti i dettagli, ma si ipotizza che abbiano discusso del dopo Fitto e delle tensioni nel governo.

Ue rinnova il sostegno all’Ucraina

Il Parlamento europeo ha approvato ulteriori aiuti economici e militari a Kiev, ma tra i partiti italiani ci sono state divisioni. Putin, intanto, ha definito «un ottimo lavoro» il bombardamento che ha lasciato senza luce un milione di ucraini.

Tregua in Libano a rischio

La fragile tregua tra Israele e Hezbollah è a rischio. Entrambe le parti si accusano di aver violato gli accordi, mentre Netanyahu minaccia una ripresa delle operazioni militari.

Blitz contro il racket dei flussi migratori

Un’inchiesta della magistratura di Salerno ha svelato un giro di racket che sfruttava il decreto flussi per organizzare arrivi irregolari. Bloccate 3.300 domande e identificate decine di aziende coinvolte.

Sentenza storica della Corte Ue sul calcio

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che i calciatori possono cambiare squadra prima della fine del contratto senza penali. La decisione potrebbe causare un terremoto nel mondo del calcio.

Sanità italiana divisa

Un’indagine conferma il divario Nord-Sud nella sanità italiana: le prime cinque Asl d’eccellenza sono tutte nel Settentrione, evidenziando le carenze del Mezzogiorno.

Elezioni e tensioni internazionali

In Romania, dopo la vittoria al primo turno del candidato filo-Putin Georgescu, si procederà a un riconteggio delle schede. In Irlanda si vota oggi, tra timori per l’impatto delle politiche economiche americane.

Europa League e Conference League

In Europa League, la Roma ha pareggiato 2-2 contro il Tottenham, mentre la Lazio ha ottenuto uno 0-0 contro il Ludogorets. In Conference League, la Fiorentina ha battuto il Pafos 3-2.

Crisi nel mercato del caffè

Il prezzo del caffè sta raggiungendo nuovi record, con un aumento del 70% dall’inizio dell’anno. Si teme che l’effetto della "Trump economy" possa peggiorare la situazione.