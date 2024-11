Buongiorno24 del 29 Novembre 2024

Emergenza Salmonella in provincia di Trapani Sedici comuni, tra cui Partanna, Santa Ninfa e Trapani, sono stati colpiti da una contaminazione da Salmonella nell'acqua potabile. Le autorità hanno vietato l'uso dell'acqua per scopi potabili, consigliando di utilizzarla solo previa bollitura. Si raccomanda alla popolazione di attenersi alle indicazioni fornite dalle autorità locali.

Crisi idrica in Sicilia

La Sicilia affronta una grave emergenza idrica, con riserve d'acqua sufficienti per soli sette giorni. Diversi sindaci hanno occupato la sede della Protezione Civile per sollecitare interventi urgenti. A Trapani, sono state riparate le falle sulla condotta Bresciana, permettendo la ripresa dell'erogazione idrica in alcune zone.