Trapani: aggredisce moglie e figli in strada, arrestato dai carabinieri

29/11/2024 09:24:00

Momenti di paura a Trapani, dove un uomo di 38 anni è stato arrestato dai Carabinieri per aver aggredito la moglie e i figli in pieno centro cittadino. L'intervento dei militari è avvenuto dopo alcune segnalazioni da parte di passanti che hanno assistito alla violenta scena.

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, a bordo di un'auto, stava aggredendo la moglie, mentre i quattro figli assistevano terrorizzati dalla vettura. I Carabinieri, allertati dai cittadini e muniti di una descrizione dettagliata dell’auto, sono arrivati rapidamente in via Marsala.

Giunti sul posto, i militari hanno trovato la donna a terra, visibilmente ferita, mentre il marito continuava a strattonarla e colpirla. I bambini, chiusi nell’auto, erano in lacrime. L’uomo è stato immediatamente bloccato e arrestato. La donna, con lesioni giudicate guaribili in sette giorni, è stata affidata alle cure dei sanitari.

Dopo l’arresto, il 38enne è stato portato davanti al giudice per l’udienza di convalida. È stato disposto per lui il regime di arresti domiciliari in un’altra abitazione, monitorato con braccialetto elettronico.