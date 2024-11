Castelvetrano, “Uguali e Consapevoli”: alla Scuola Pardo una giornata di riflessione contro la violenza di genere

29/11/2024 07:00:00

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, gli studenti della Scuola Secondaria di primo grado Pardo, parte dell’Istituto Comprensivo Giuseppe di Matteo di Castelvetrano, hanno dedicato una giornata alla sensibilizzazione sul tema delle violenze di genere.

La manifestazione, dal titolo “Uguali e Consapevoli”, si è svolta il 25 novembre nell’aula magna della scuola, rappresentando la conclusione di un percorso formativo intenso e significativo. L’iniziativa, guidata con attenzione dai docenti, ha dato vita a un dialogo critico e costruttivo tra studenti, insegnanti e ospiti illustri.

I relatori e il messaggio della giornata

Tra gli ospiti, il Tenente Ettore Scognamiglio, Comandante del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Castelvetrano; la Dott.ssa Rossana Daniele, avvocato del Foro di Marsala; e alcuni rappresentanti dell’associazione Gens Nova, hanno portato il loro contributo per approfondire la necessità di combattere una problematica sociale drammatica.

Durante gli interventi è emerso un messaggio chiaro: la violenza contro le donne è una piaga che affligge le società di tutto il mondo e deve essere contrastata fin dalle scuole. Le statistiche ricordano l'urgenza di educare i giovani al rispetto e alla consapevolezza, per costruire una società equa e solidale.

Il contributo della dirigente scolastica

La Dirigente Scolastica, Anna Vania Stallone, ha sottolineato l’impegno dell’istituto nel contrasto a ogni forma di violenza. Citando Maya Angelou, ha dichiarato: “Ogni volta che una donna lotta per sé stessa, lotta per tutte le donne”. La dirigente ha auspicato che i giovani imparino a riconoscere i segnali della violenza di genere e a sfidare gli stereotipi, affinché diventino promotori di un cambiamento culturale.

La consapevolezza, ha spiegato, è l’unico strumento efficace per opporsi all’ignoranza e alla brutalità che portano alla violenza psicologica e fisica contro le donne. Inoltre, l’elevato numero di femminicidi conferma l’urgenza di diffondere la cultura del rispetto e di rieducare una società che presenta ancora forti tratti maschilisti e patriarcali.

Un ringraziamento speciale

L’Istituto Comprensivo Giuseppe di Matteo ha colto l’occasione per ringraziare gli alunni, le famiglie, il personale scolastico e le autorità intervenute per la loro preziosa collaborazione, ribadendo il valore di un impegno comune per un futuro libero dalla violenza.