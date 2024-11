Marsala, auto incolonnate per chilometri in via Trapani per i lavori all'incrocio di via Trieste

29/11/2024 11:29:00

Mattinata di caos a Marsala, con via Trapani trasformata in un enorme serpentone di auto in coda a causa di lavori stradali nei pressi dell'incrocio con via Trieste. Le operazioni di manutenzione e scavo, che si sono intensificate nelle prime ore del mattino, stanno creando forti disagi alla circolazione, con rallentamenti significativi e attese interminabili per gli automobilisti.

Un cittadino, esasperato dalla situazione, ha inviato foto e video alla nostra redazione, mostrando la lunga colonna di veicoli bloccati. “Ma questi lavori non si potrebbero fare di notte, come avviene nelle città più civili?” si chiede l’automobilista, lamentando la gestione poco efficace dei cantieri in una delle arterie più trafficate della città.

La scelta di svolgere i lavori durante il giorno, in piena fascia oraria lavorativa e scolastica è deleteria per la viabilità. Molti cittadini si interrogano sull’opportunità di pianificare tali interventi in orari notturni o durante il fine settimana, quando il traffico è naturalmente più ridotto.

Si evidenzia, inoltre, la mancanza di adeguate segnalazioni preventive e percorsi alternativi ben definiti. Molti automobilisti si sono ritrovati imbottigliati nel traffico senza alcuna informazione su possibili deviazioni utili.