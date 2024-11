Giovanni Gulino torna sul palco: due serate al Teatro Garibaldi di Mazara del Vallo

30/11/2024 12:21:00

Giovanni Gulino, storico frontman dei Marta sui Tubi e oggi artista solista, ha annunciato il suo ritorno sulle scene con due concerti al Teatro Garibaldi di Mazara del Vallo il 28 e 29 dicembre. Dopo due anni lontano dai riflettori, l’artista marsalese ha scelto di tornare con uno spettacolo che celebra i grandi autori della musica italiana, un progetto nato quasi per caso durante una serata estiva in compagnia di amici musicisti.

L’annuncio e il nuovo progetto

Sul suo profilo social, Gulino ha raccontato che l’idea dello spettacolo è nata in modo spontaneo, durante una festa estiva "ad alto tasso alcolico" insieme a Fabrizio Mocata (l'unico artista italiano che, con Laura Pausini, ha avuto una nomination ai Grammy latino americani) e Francesco Sciacca, due straordinari musicisti. Quella sera, tra improvvisazioni al pianoforte e alle percussioni, è germogliata l’idea di un omaggio ai più grandi autori italiani degli ultimi 100 anni.

Il concerto prevede una scaletta ricca e variegata, con tributi a leggende come Lucio Dalla, Franco Battiato, Adriano Celentano, Sergio Endrigo, Samuele Bersani, Bruno Lauzi, Ivan Graziani, ma anche ad artisti più recenti come i Tiromancino e Brunori Sas. Non mancherà un tributo speciale a Giacomo Puccini, proprio nell’anno del centenario della sua scomparsa.

Naturalmente, ci sarà spazio anche per la musica di Gulino, con brani dei Marta sui Tubi, canzoni dal suo progetto solista e una sorpresa: l’esecuzione di un brano inedito.

Una carriera tra sperimentazione e successi

Giovanni Gulino, nato a Marsala nel 1972, è una delle voci più riconoscibili del panorama musicale italiano. Dopo aver iniziato con i Mama Kin Band e gli Use And Abuse, ha fondato i Marta sui Tubi nel 2002 insieme a Carmelo Pipitone. Trasferitisi a Bologna, i Marta sui Tubi hanno presto conquistato la scena underground con le loro sonorità acustiche innovative e un mix di cover e inediti.

Con il tempo, la band è diventata una realtà di culto nel panorama alternativo italiano, grazie a brani che hanno lasciato un’impronta indelebile nel cuore dei fan. Negli ultimi anni, Gulino ha intrapreso una carriera solista, continuando a sperimentare e a esplorare nuovi orizzonti musicali.

Info sui concerti

Le due serate al Teatro Garibaldi rappresentano un’occasione unica per ascoltare Gulino in una veste inedita e intima. La disponibilità è limitata a soli 200 posti per serata.

Per prenotazioni e informazioni, è possibile contattare il numero 346-8426171 tramite WhatsApp o chiamata.