I soldi da Schifani al Trapani Calcio, Antonini denuncia La7 per violazione della privacy

01/12/2024 10:28:00

Non c'è stato alcun editoriale nella sua tv, Telesud (più dello scandalo, potè l'emergenza salmonellosi ...), ma in compenso non si è fatta attendere la reazione del proprietario del Trapani Calcio, il romano Valerio Antonini, al servizio della redazione Piazza Pulita, su La7, che, raccontando il filone delle tante mance distribuite dalla politica siciliana, è finita per occuparsi del generoso e inedito contributo diretto extralarge della Regione, nella finanziaria estiva, di 300mila euro, per il Trapani Calcio, società della quale è consulente il figlio del presidente della Regione, Renato Schifani.

In uno dei soliti comunicati, dallo stile sobrio e centrato, pubblicato sul sito del Trapani Calcio, Antonini comunica infatti di aver denunciato la redazione di Piazza Pulita per ... violazione della privacy.

Proprio così. Insomma, ancora una volta, non si risponde nel merito, ma si attaccano i giornalisti, questa volta colpevoli di essere stati allo stadio senza permesso... La colpa della troupe di La7, dice il comunicato è che "non ha chiesto una intervista in maniera ufficiale".

Il comunicato integrale, per i cultori del genere, è qui, con tanto di annuncio: "Nostro malgrado siamo costretti a ricorrere alla magistratura ordinaria per le palesi violazioni ripetute della privacy".