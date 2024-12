Baby gang in azione a Mazara. Vandalizzate 20 auto, cittadini preoccupati

01/12/2024 10:10:00

C'è preoccupazione a Mazara del Vallo per i raid di una baby gang che ha vandalizzato diverse auto. La banda di ragazzini ha forato i pneumatici di circa venti auto parcheggiate lungo via Gian Giacomo Adria e nelle strade limitrofe, inclusa parte di Corso Vittorio Veneto. Il bilancio è pesante: decine di residenti si sono svegliati con le gomme delle proprie auto distrutte.

L’episodio si è verificato nelle notti di giovedì e venerdì, quando il gruppo di giovani, per lo più mascherati, si è divertito a forare i pneumatici delle auto parcheggiate, con una predilezione per le ruote lato strada. "Ho appena cambiato le gomme e ora mi ritrovo a spendere altri 60 euro per un nuovo pneumatico", racconta una signora amareggiata.

"Vogliamo vivere in serenità e tranquillità, senza dover temere che un parcheggio notturno possa causare danni alle nostre auto. Così non si può andare avanti" racconta un commerciante.

L’episodio ha creato un clima di insicurezza tra i residenti e i commercianti della zona, molti dei quali si sono rivolti alle forze dell’ordine. I carabinieri, a cui è stata sporta denuncia contro ignoti, stanno indagando sulla vicenda. Alcune telecamere di sicurezza private avrebbero ripreso il gruppo di giovani, descritto come composto da una decina di ragazzi, in azione durante la notte.

Un residente ha raccontato che negli ultimi mesi si registra un aumento di episodi di microcriminalità, con episodi di bullismo e vandalismo diffusi nel centro cittadino.



I cittadini chiedono un maggiore controllo del territorio per contrastare il fenomeno, segnalando la necessità di interventi strutturati per arginare il fenomeno delle baby gang, che sembra colpire sempre più frequentemente. “Serve un presidio di sicurezza per ridare tranquillità a questa città", affermano i residenti.

Le autorità locali, intanto, lavorano per individuare i responsabili e prevenire ulteriori episodi di vandalismo che minano la serenità della comunità mazarese.