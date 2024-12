01/12/2024 12:19:00

Marsala piange la morte di Giorgio Figuccia, aveva 30 anni e da tempo viveva all'estero.

La notizia è arrivata in città nelle scorse ore e sono già tanti i messaggi di cordoglio rivolti alla famiglia. 30 anni compiuti lo scorso settembre, Giorgio Figuccia viveva all'estero. E' morto in Francia e sono ancora ignote le cause del decesso. Sono state le autorità francesi a informare la famiglia.

Il giovane ha lavorato per anni in Nord Italia per poi trasferirsi all'estero.

Sono già molti in queste ore i messaggi di cordoglio per la morte del giovane marsalese.