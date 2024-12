Oggi a Palermo la "Targa Franchi e Ingrassia"

01/12/2024 07:00:00

Domenica 1° dicembre, alle ore 18.00, presso il “Cinema De Seta” ai” Cantieri Culturali alla Zisa”, si terrà la terza edizione della “Targa Franchi e Ingrassia”, un evento dedicato alla memoria e all’arte di due icone intramontabili della comicità italiana. La serata, sotto la direzione artistica di Marco Li Vigni e promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Palermo, sarà un’occasione per rivivere l’eredità culturale e artistica di Franco e Ciccio attraverso un ricco programma fatto di spettacoli, musica e momenti di riflessione. A condurre l’evento sarà Vincenzo Canzone.



Con ingresso gratuito fino a esaurimento posti, l’evento ha lo scopo di omaggiare due giganti dello spettacolo che hanno lasciato un segno indelebile nella cultura italiana. Marco Li Vigni, direttore artistico dell’evento, ha sottolineato l’emozione di questa edizione e il desiderio di portare avanti questa tradizione, annunciando già i lavori per l’edizione 2025.

Tra i riconoscimenti previsti, spiccano la “Targa alla Carriera” conferita all’attore e comico Manlio Dovì e la “Targa alla Memoria” dedicata a Maurizio Bologna, recentemente scomparso. Inoltre, una “Targa al Merito” sarà assegnata alle emittenti televisive regionali TRM e TeleOne per il loro ruolo nella promozione e diffusione dell’arte e del ricordo del duo comico tra le nuove generazioni.

Ad arricchire la serata saranno le note de “La Bottega Retrò”, che eseguirà brani tratti dal repertorio di Franco e Ciccio, regalando al pubblico momenti di intensa nostalgia. Sul palco salirà anche il comico Ivan Fiore, ospite speciale, per aggiungere un tocco di allegria e ironia.

Un momento particolarmente significativo sarà rappresentato dall’intervento di Giuseppe Li Causi, profondo conoscitore e appassionato della vita e delle opere di Franco e Ciccio, che si è interessato alla realizzazione di un francobollo sui due comici e alla nascita della piazzetta “Franchi e Ingrassia” a Palermo, dedicata al celebre duo.

Tra i presenti alla serata, l’Assessore alla Cultura del Comune di Palermo, Giampiero Cannella, a testimonianza del sostegno istituzionale a questo importante appuntamento culturale. La produzione dell’evento è curata da Giusy Pitarresi, mentre la gestione tecnica è affidata a Salvatore Chiappara.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai figli di Franco e Ciccio per il loro supporto e ad Angelo Butera per i consigli preziosi che hanno contribuito al successo dell’iniziativa.