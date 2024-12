Futsal: il punto di giornata sulle squadre della Provincia di Trapani

02/12/2024 16:10:00

Serie A2: il Futsal Mazara torna dalla Puglia a mani vuote, il Bitonto si impone con il risultato di 4-2. Amara ottava giornata di stagione regolare del girone D per la formazione di Mister Bruno che incappa nella quarta sconfitta stagionale. Dopo aver chiuso in vantaggio la prima frazione di gioco, i mazaresi nella ripresa devono fare i conti con l’impeto del Futsal Bitonto che ribalta la gara fino al definitivo 4-2. Una sconfitta che frena la rincorsa dei gialloblu verso le grandi. Ma nonostante il passo falso i mazaresi restano a -2 dalla zona play-off, e mantengono 3 punti di margine dal Città di Acri attuale penultima del torneo. Sabato prossimo a Mazara arriveranno proprio i rossoneri cosentini, e per Gancitano e compagni sarà l’occasione buona per staccare ulteriormente la zona calda di classifica e tornare ad insidiare i piani alti del girone. Foto dal comunicato stampa.

Tabellino: Futsal Bitonto - Futsal Mazara 4-2 (0-1)

Futsal Bitonto: Di Benedetto, Di Gregorio, Castrogiovanni, Castillo, Ferdinelli, Solimini, Caggianelli, Orlino (K), Muzio, Papappicco, Longo, Schettini. All. Domenico Lodispoto.

Futsal Mazara: Sugamiele, Joao, Rosone, Bruno, Buscaglia, Gancitano, Rivella, D’Antoni, Novara, Alves (K), De Marco, Barbera. All. Vincenzo Bruno.

Arbitri: Diego Loris Mitri (Albano Laziale) – Cosimo Di Benedetto (Lamezia Terme)

Crono: Francesco Chimienti (Bari)

Marcatori: 1° Tempo: 9’45’’ Gancitano (M); 2° Tempo: 17’49’’ Castillo (B), 17’34’’ Ferdinelli (B), 9’00’’ Rosone (M), 6’21’’ Castillo (B), 3’06’’ Caggianelli (B).

Ammonizioni: Solimini (B), Alves (M), Bruno (M).

Serie B: il Marsala Futsal capolista vince 8 a 0 contro lo Sporting Alcamo Nel Girone H di serie B, gli azzurri sono a quota 21 punti ed una partita in meno. Continua a mantenere la vetta della classifica di serie B nel Girone H il Marsala Futsal 2012, che assieme al Sicurlube di Regalbuto è a quota 21 punti ma ancora con una partita in meno. Un’altra larga vittoria per la ‘banda Torrejon’ che vince davanti al suo pubblico con un netto 8 a 0 contro lo Sporting Alcamo. Ora testa subito al prossimo match che vede gli azzurri trasferirsi dall’altra parte della Sicilia per sfidare l’Adrano che si trova al terzo posto a 15 punti al pari del Mistral. Foto dal comunicato stampa.

Tabellino: Marsala Futsal 2012 - Sporting Alcamo 8-0 (4-0)

Marcatori: De Bartoli (2), Barroso (2), Romano, Costigliola, Patti, Bonafede

Serie C1: nel girone A torna sconfitto da Ficarazzi il San Vito Lo Capo. Una sconfitta per 7-3 che, vista la vittoria del Bagheria, fa scendere al quint'ultimo posto i sanvitesi, fuori dalla zona play out solo grazie alla differenza reti. Prossimo turno con l'obbligo della vittoria per i biancoblu che incontreranno, in campo amico, l'Atletico Monreale. Un solo risultato è contemplato: la vittoria. Credits: foto di repertorio.

Serie C2: risultati di giornata incompleti per la folta rapprentanza di squadre della Provincia di Trapani. Ben quattro partite del girone A sono state rinviate per svariati motivi, tra queste, la sfida interna del Favignana ultimo in classifica nel derby contro i castelvetranesi del Sicilia Futsal. Rinviata anche Gesan Calcio a 5 contro Oratorio Cosma e Damiano. per gli alcamesi un temibile "quasi" derby contro la formazione palermitana che vorrà uscire al più presto dalla zona play out. Altro match non giocato e rinviato è quello tra i trapanesi dello Sport Club Giudecca e l'Oratorio San Vincenzo, altro match importante per i trapanesi che devono uscire dai meandri della classifica. In ultimo, non giocata la sfida tra il Bonifato Alcamo ed il Futsal Emiri. Giocate invece Club Olimpia di Castellammare e Città di Bisacquino con la vittoria di quest'ultima per 2-3. Calstellammaresi a 15 punti ad una sola lunghezza dalla zona play off, ed i lilibetani del Città di Marsala che tornano sconfitti dalla trasferta palermitana contro il Futsal Club con il risultato di 5-4. Ancora tre giornate alla fine del girone di andata che delinereanno il possibile scenario post feste natalizie che aspetta la folta rappresentanza di squadre della Provincia di Trapani. Foto dal profilo facebook del Città di Marsala.

Serie D: in cima alla classifica a punteggio pieno con 21 punti il Lilibeo Futsal 2023 che in questa ultima giornata ha battuto la Virtus Paolini per 5-2. Segue al secondo posto la Dribbling che perde, fuori classifica con la squadra B del San Vito Lo Capo. Vincono un derby anche i lilibetani del Bosco Futsal che battono in trasferta il Galactic Academy per 4-6 salendo all'ultimo posto utile dei play off promozione. A due punti di distanza il Vis Mazara 2000 che batte in trasferta per 2-7 il Sicilia Futsal under 21. Ancora presto per tirare le somme di questo torneo che se vinto proietta i Team in una complicata ed appassionante Serie C2 sempre prodiga di spettacolo. In foto il Bosco Futsal.