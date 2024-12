Buongiorno24 del 2 Dicembre 2024 

Buongiorno e benvenuti a Buongiorno24, la diretta quotidiana di Tp24. Oggi, 2 dicembre 2024, affrontiamo i seguenti temi:

Marsala in lutto per la scomparsa di Giorgio Figuccia

La comunità marsalese è profondamente colpita dalla prematura morte di Giorgio Figuccia, 30 anni, che da tempo risiedeva all'estero. Numerosi i messaggi di cordoglio rivolti alla famiglia in queste ore di dolore.

Aggiornamenti sull'emergenza salmonella nella provincia di Trapani

La contaminazione da salmonella ha interessato 15 comuni della provincia di Trapani, tra cui Partanna, Santa Ninfa e Trapani. L'ASP ha comunicato il divieto di utilizzare l'acqua potabile per bere, cucinare e per l'igiene personale. Al momento, non sono stati segnalati casi di salmonellosi, ma le scorte di acqua minerale e disinfettanti sono rapidamente esaurite in tutta la provincia.

Smantellato bunker della droga a Trapani

Le forze dell'ordine hanno scoperto un centro di spaccio nel quartiere San Giuliano, arrestando un 61enne e due minorenni. Durante l'operazione, sono stati sequestrati stupefacenti e denaro contante.

Sbarco della ONG Humanity One a Trapani

La nave Humanity One, battente bandiera tedesca, è approdata a Trapani con 195 migranti a bordo, tra cui 168 uomini, 7 donne e 20 minori. Lo sbarco è avvenuto a causa delle avverse condizioni meteo che hanno impedito l'approdo previsto a Marina di Carrara.

Scoperto arsenale di armi a Palermo

La Guardia di Finanza ha individuato un arsenale di armi e munizioni nel quartiere Villaggio Santa Rosalia e un laboratorio per la modifica delle stesse in una villa a Ciaculli. Il responsabile è stato arrestato e posto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.