Trapani, consiglio comunale infuocato: l’attacco di Fileccia sugli stipendi della giunta, i tagli ... e le risate

02/12/2024 08:11:00

"Tagliano i servizi ai cittadini, e ridono!".

Durante la discussione delle variazioni di bilancio al consiglio comunale di Trapani, il consigliere di opposizione Tore Fileccia ha acceso il dibattito con un duro intervento rivolto al sindaco e alla giunta. Un video, che immortala il momento, è diventato rapidamente virale, scatenando commenti e polemiche.

L’accusa di Fileccia: "Dovete finirla di ridere"

Fileccia, visibilmente esasperato, ha criticato l’atteggiamento dei membri della giunta, accusandoli di trattare con leggerezza le decisioni di bilancio e di ridere mentre si discuteva di tagli importanti. "Dovete finirla di ridere, perché state rovinando la città di Trapani" ha tuonato, sottolineando l'incongruenza tra i sacrifici richiesti ai cittadini e i compensi percepiti dagli amministratori. "C'è gente con l'auto sequestrata per la Tari non pagata, e voi ridete, sulla faccia dei cittadini trapanesi, e dite che noi non capiamo!".

"530.000 euro l'anno per i loro stipendi e ridono tutta la sera mentre tagliano soldi in molte cose ma non toccano un euro dai loro compensi!" ha affermato il consigliere, denunciando quella che considera una mancanza di rispetto verso i cittadini trapanesi. Fileccia ha ribadito che, nonostante i tagli previsti in settori fondamentali, le retribuzioni della giunta restano intatte.

La reazione dell’aula

Il video mostra un clima teso all’interno dell’aula consiliare, con alcuni consiglieri che hanno cercato di placare gli animi, mentre altri sembravano solidali con le critiche di Fileccia. L’intervento del consigliere ha suscitato un misto di applausi e mormorii tra i presenti, rendendo evidente una spaccatura tra maggioranza e opposizione.

"È inaccettabile che si chiedano sacrifici ai cittadini mentre si continua a percepire compensi così alti," ha dichiarato il consigliere, chiedendo maggiore coerenza nelle scelte politiche.