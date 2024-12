Cous Cous Fest premiato come secondo miglior evento italiano al Bea 2024

03/12/2024 16:00:00

La 27ª edizione del Cous Cous Fest, manifestazione dedicata all’integrazione culturale e gastronomica, ha ottenuto il secondo posto nella categoria Festival al Bea - Best Event Awards Italia 2024, un prestigioso riconoscimento dedicato all’eccellenza degli eventi e della comunicazione dal vivo, promosso da ADC Group.

Il festival, che si svolge annualmente a San Vito Lo Capo, è stato scelto tra 299 eventi in concorso da una giuria composta da 50 responsabili marketing e comunicazione di aziende italiane, coordinata da Antonino Caridi, Global Experiential Manager di Campari Group. I criteri di valutazione includevano la creatività del progetto, il raggiungimento degli obiettivi prefissati e i valori promossi dall’evento.

Un riconoscimento per l’evento e per il territorio

Il sindaco di San Vito Lo Capo, Francesco La Sala, ha sottolineato come questo riconoscimento sia frutto di un lavoro condiviso tra l’amministrazione comunale e l’agenzia Feedback, che si occupa dell’organizzazione del festival. “Questo premio valorizza l’evento e il nostro territorio, riconoscendolo come un punto di riferimento per il turismo e la cultura. San Vito Lo Capo è diventata una capitale internazionale del cous cous, e questo risultato sarà uno stimolo per raggiungere ulteriori traguardi in futuro.”

La cerimonia di premiazione

La premiazione si è svolta all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, nel corso del Bea Italia Festival, un evento che celebra le eccellenze creative dell’industria degli eventi con sessioni di networking e formazione.

Marcello Orlando, CEO di Feedback, ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto: “Essere riconosciuti tra i migliori in Italia in una competizione così prestigiosa premia il lavoro costante che, da 27 anni, rende il Cous Cous Fest un evento unico. Questo riconoscimento è anche un tributo alla collaborazione tra pubblico e privato e alla capacità del festival di attrarre turisti, investire nell’innovazione e valorizzare il territorio.”

Impatto economico e culturale

Oltre al valore simbolico, il Cous Cous Fest rappresenta un volano economico e turistico significativo per la Sicilia. L’evento attira ogni anno circa 250mila visitatori a San Vito Lo Capo, generando un indotto economico stimato in 25 milioni di euro. Il premio al Bea 2024 conferma il ruolo centrale del festival nel panorama degli eventi culturali e turistici italiani, sottolineando come la promozione delle eccellenze regionali possa essere un motore di sviluppo per il territorio.