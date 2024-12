Alcamo, arrestato uno stalker

03/12/2024 11:30:00

Nella notte del 27 novembre, la Polizia di Alcamo ha arrestato in flagranza un uomo di 39 anni, originario di Erice e senza fissa dimora, accusato di atti persecutori nei confronti di una donna. L’operazione è avvenuta in un bar di Piazza della Repubblica, dove il personale del Commissariato era intervenuto a seguito di una chiamata al 112.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno trovato la donna in evidente stato di agitazione. La vittima ha riferito che l’uomo, già denunciato nei mesi precedenti per stalking, si era avvicinato al suo tavolo mentre lei era in compagnia di amici. Nonostante fosse soggetto a un provvedimento che gli vietava di avvicinarsi alla donna e ai luoghi da lei frequentati a meno di 300 metri, l’uomo si trovava nei pressi del locale.

Individuato ancora nei paraggi, il 39enne è stato fermato e sottoposto ai controlli del caso. Dopo aver informato il Pubblico Ministero di turno, gli agenti lo hanno arrestato e condotto al Commissariato per gli atti di rito. In tarda mattinata, il G.I.P. del Tribunale di Trapani ha convalidato l’arresto.

L’arresto segue di pochi giorni un altro intervento della volante di Alcamo, che aveva rintracciato un giovane salemitano ricercato e destinatario di un’ordinanza di misura di sicurezza detentiva. Questi successi, secondo il Commissariato di Polizia, sono il frutto del costante controllo del territorio e della risposta immediata agli episodi di recrudescenza criminale registrati di recente.