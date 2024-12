Buongiorno24 del 3 Dicembre 2024

Schifani accusa i sindaci dell'Ennese, ma perde 338 milioni di euro per progetti di sviluppo A causa del mancato rispetto delle tempistiche, il governo regionale ha perso fondi del Piano di sviluppo e coesione. Tra i progetti definanziati: lavori per l’emergenza idrica, la gestione dei rifiuti e infrastrutture stradali. Schifani scarica la responsabilità sui sindaci, alimentando la polemica.

Processo per l’omicidio di Antonino Titone

In Corte d’Assise a Trapani, il pubblico ministero ha chiesto l’ergastolo per Giovanni Parrinello e 25 anni di carcere per Lara Scandaliato, accusati dell’omicidio di Titone, avvenuto a Marsala nel 2022.