Eccellenza trapanese vola a Cambridge: studenti del Fardella-Ximenes brillano negli esami internazionali

03/12/2024 14:04:00

Trapani si conferma fucina di giovani talenti. Trentasette studenti del Liceo Classico e Scientifico Fardella-Ximenes hanno conseguito con successo le certificazioni Cambridge IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) e B2 First, dimostrando un'eccellente padronanza della lingua inglese e una solida preparazione in materie come Matematica e Geografia.

La cerimonia di consegna, svoltasi il 29 novembre presso la sede di Via Turretta, ha celebrato l'impegno e la dedizione di questi ragazzi che, grazie al percorso biennale Cambridge International offerto dal liceo, hanno potuto studiare in un contesto internazionale e acquisire competenze spendibili in tutto il mondo.

L'iniziativa promossa dalla dirigente scolastica, Antonella Ursino, e dalla responsabile del Percorso Cambridge, Elisa Di Giorgi, ha sortito un successo inaspettato ma frutto di un lavoro costante e partecipato, che arricchisce il curriculum degli studenti e apre loro le porte delle migliori università italiane ed estere.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati dei nostri studenti - afferma Antonella Ursino - l’essere accreditati come International School di Cambridge assessment ci permette di divulgare qualità sul territorio”.

Gli Open Day del Liceo Fardella-Ximenesil 5 e 6 dicembre, dalle 16.30 alle 19.30, in Via Garibaldi, saranno una occasione per approfondire il percorso formativo garantito dal corso di lingue.

“Siamo l’unica scuola pubblica della provincia ad offrire il percorso Cambridge IGCSE, grazie al quale i nostri studenti diventano bilingui” assicura Elisa Di Giorgi, docente di inglese ed exam officer

La presenza alla cerimonia di consegna di Amal Dourasse, Manager per Cambridge International Education, ha apportato un surplus in termini di valenza internazionale e valore certificato di questo percorso formativo, oltre che l'indubbio riconoscimento dell'alto livello raggiunto dagli studenti del Fardella-Ximenes.

Un'occasione di crescita non solo accademica, ma anche personale, che consente ai ragazzi di diventare cittadini del mondo, pronti ad affrontare le sfide del futuro con una marcia in più.

Flavio Ponzio e Maria Teresa Sammartano studenti della 4C classico Cambridge entusiasti testimoniano che “dare 3 esami in inglese nello stesso anno, anche di materie come Geography e Maths, è stato molto impegnativo, ma siamo certi di aver quella marcia in più per le nostre future carriere in un mondo così interconnesso, in cui parlare inglese ad un livello medio/avanzato è indispensabile“.