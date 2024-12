Marsala: novità alla circolazione e isola spartitraffico in via Dei Mille

03/12/2024 20:08:00

La circolazione stradale nella zona di via Dei Mille a Marsala cambia con modifiche significative, introdotte per garantire maggiore sicurezza e migliorare la fluidità del traffico. Tra gli interventi principali, l’installazione di una nuova isola spartitraffico a raso e l’inversione del senso unico in alcune strade adiacenti.

Le novità nella viabilità

A seguito di un monitoraggio della Polizia Municipale, è emerso che via S. L’Africano, uno dei principali accessi a via Dei Mille, è frequentemente soggetta a rallentamenti a causa dell’intenso traffico. Per risolvere la situazione, il Comando dei Vigili Urbani ha disposto:

Inversione del senso unico di marcia:

Via Quarto: il nuovo senso sarà da via S. L’Africano verso via G. Italia; Via G. Italia: il nuovo senso sarà dal Lungomare Col. Maltese verso via Dei Mille;

Via R. Pilo: il nuovo senso sarà da via Dei Mille verso il Lungomare Col. Maltese.

Isola spartitraffico: realizzata a raso con segnaletica orizzontale bianca all’intersezione tra via S. L’Africano, via Dei Mille e via Sibilla. Questo intervento mira a separare i flussi veicolari, migliorando la sicurezza dell’incrocio.

L’Ufficio Tecnico Comunale si occuperà ora di installare la nuova segnaletica stradale. Una volta completata questa fase, le nuove disposizioni entreranno ufficialmente in vigore, offrendo ai cittadini una viabilità ottimizzata e più sicura. Con queste modifiche, l’amministrazione comunale punta a risolvere problemi di traffico e a ridurre i rischi legati alla viabilità in un’area cruciale per il transito cittadino. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alle nuove segnalazioni per adattarsi rapidamente ai cambiamenti.