 Marsala: da settimane c'è una perdita d’acqua in via Stefano Bilardello

04/12/2024 09:20:00

Da diverse settimane, in via Stefano Bilardello a Marsala, una copiosa perdita d’acqua riversa incessantemente litri e litri sulla strada, senza che nessuno intervenga per risolvere il problema. La fuoriuscita sembra provenire da un pozzetto della zona, probabilmente collegato a un’abitazione privata, e non dovrebbe risultare complesso individuare la fonte del guasto.

Come documentato dalla foto scattata sul posto, il flusso continuo di acqua si protrae tutto il giorno, causando un evidente spreco in un periodo storico in cui la gestione delle risorse idriche è una questione cruciale. L’acqua, preziosa e già soggetta a carenze in molte aree del Paese, viene sprecata senza controllo, lasciando i residenti della zona indignati per la mancanza di interventi.

Nonostante la situazione sia ben visibile e il problema noto, né il privato, né il Comune di Marsala sembrano aver preso provvedimenti. I residenti auspicano che la situazione venga affrontata al più presto, evitando ulteriori e intollerabili sprechi.