4 Dicembre: Grillo e la morte dei Cinque Stelle, crisi politica in Francia, inchiesta sul Covid

Caos politico in Corea del Sud Il presidente ha proclamato e poi ritirato la legge marziale in seguito a proteste bipartisan. L’opposizione sta cercando di avviare una procedura di impeachment.

Rigopiano: Cassazione e nuovi processi La Cassazione ha confermato la condanna per Francesco Provolo a 1 anno e 8 mesi per la strage di Rigopiano, che causò 29 morti. Ci saranno nuovi processi per altri dieci indagati.

Terremoto giudiziario in Trentino-Alto Adige Nove persone sono finite agli arresti domiciliari, con un totale di 77 indagati per corruzione.

Sport: goleada in Coppa Italia e lutto per Neale Fraser

Molti gol in Coppa Italia: il Milan ha sconfitto il Sassuolo 6 a 1 e il Bologna ha battuto il Monza 4 a 0. È morto Neale Fraser, ex tennista australiano e sette volte vincitore della Coppa Davis.