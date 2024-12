"Botti di fine anno", sanzioni e licenze revocate per alcuni negozi nel trapanese

04/12/2024 18:00:00

Nell'ambito dei controlli intensificati per le festività di fine anno, la Commissione Tecnica Territoriale sulle materie esplodenti e infiammabili (C.T.T.M.E.I.) ha effettuato ispezioni in diversi negozi di vendita di "botti di fine anno" in provincia. Durante questi controlli, sono stati riscontrati numerosi mancati adempimenti alle normative previste dalle licenze, violazioni delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), e sono state adottate misure amministrative come la sospensione o la revoca delle licenze di vendita.

I controlli, che proseguono da alcuni mesi, hanno già portato a sanzioni nei confronti di altri esercizi che vendono materiale esplodente. Le ispezioni si concentrano sul garantire la sicurezza durante il periodo delle festività, quando l'acquisto di articoli pirotecnici aumenta.