Buongiorno24 del 4 Dicembre 2024

Marsala: il caso della bancarotta fraudolenta dei supermercati Emergono nuovi dettagli sull’inchiesta che ha portato al sequestro di 5 società e 3 supermercati in città. Le indagini rivelano un sistema di gestione irregolare e frodi che coinvolgono sei imprenditori.

Lorena Lanceri, ex amante di Matteo Messina Denaro, in lacrime davanti ai giudici

Nel processo, Lorena Lanceri ha descritto la sua relazione con l’ex boss latitante, raccontando di aver provato affetto per lui nonostante tutto: “Gli ho voluto bene, vedevo solo il lato positivo delle persone”.