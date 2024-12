A Castelvetrano c'è l'Open Day 2024 all’I.C. Lombardo Radice-Pappalardo

04/12/2024 20:00:00

L’Istituto Comprensivo Lombardo Radice-Pappalardo è pronto ad accogliere famiglie e alunni durante gli Open Day della Scuola Secondaria di Primo Grado, un’occasione per esplorare l’offerta formativa, conoscere gli insegnanti e scoprire i laboratori e gli ambienti didattici.

Le giornate si terranno: Plesso V. Pappalardo: il 4 dicembre 2024; Plesso E. Medi: il 10 dicembre 2024. Gli incontri si svolgeranno dalle ore 16:00 alle 19:00.

Durante gli Open Day, sarà possibile visitare gli spazi scolastici e vivere in prima persona l’innovativo modello DADA (Didattica per Ambienti di Apprendimento), già sperimentato con entusiasmo dagli alunni delle classi quinte. Il 29 novembre, gli alunni delle classi quinte dell’I.C. “Lombardo Radice-Pappalardo dei plessi Verga, Lombardo Radice e Dante hanno varcato la porta della scuola Secondaria di primo grado per fare esperienza di un nuovo modello di scuola: il modello DADA "Didattica

per Ambienti Di Apprendimento". La nuova organizzazione ha affascinato gli alunni delle quinte che hanno sperimentato un modo diverso di fare scuola, in aule tematiche e in spazi attrezzati. Questo approccio offre un nuovo modo di fare scuola, con aule tematiche e ambienti pensati per promuovere il coinvolgimento attivo e l’autonomia degli studenti.

Le giornate dedicate rappresentano un momento prezioso per avvicinarsi alla nuova realtà scolastica e garantire un passaggio sereno dalla scuola primaria alla secondaria. Famiglie e alunni avranno l’opportunità di dialogare con i docenti, osservare le attività didattiche e sperimentare direttamente il valore di una scuola moderna e innovativa.