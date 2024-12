 "A scuola per il Pianeta": il progetto didattico di ENGIE tra Marsala, Mazara e Salemi

05/12/2024 18:20:00

In Sicilia è stato avviato il progetto didattico "A scuola per il Pianeta", promosso da ENGIE, azienda attiva nel settore energetico. L’iniziativa coinvolge circa 1.500 studenti dell’ultimo anno di 19 istituti superiori nei comuni di Marsala, Mazara del Vallo e Salemi, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sulle energie rinnovabili, orientandoli verso le materie STEM e i green jobs.

Due moduli formativi per un percorso completo

Il primo prevede sessioni in aula e visite guidate agli impianti rinnovabili ENGIE, tra cui l’impianto agri-voltaico tra Marsala e Mazara del Vallo. Questo impianto, inaugurato nel 2023, è il più grande del suo genere in Italia, con una capacità di 66 MW generata da oltre 122.000 pannelli fotovoltaici su 115 ettari di terreno agricolo.

Il secondo modulo è dedicato a un project work di gruppo, in cui gli studenti sviluppano idee imprenditoriali legate alla sostenibilità e all’energia.

Esperienza pratica e orientamento ai green jobs

Durante il percorso, gli studenti approfondiscono il funzionamento delle energie rinnovabili e scoprono le prospettive offerte dai green jobs, grazie a interazioni con esperti del settore e alla visione del docufilm "Il futuro di tutti noi: Viaggio in Sicilia alla scoperta dell'energia del sole e del vento". Il documentario esplora la costruzione del parco eolico di Elimi e dell’impianto agri-voltaico di Mazara, offrendo testimonianze e immagini del territorio siciliano.

Riconoscimento delle competenze

La partecipazione al progetto consente agli studenti di ottenere 6 ore di Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), utili per il completamento degli studi. Con "A scuola per il Pianeta", ENGIE conferma il proprio impegno nella formazione delle nuove generazioni, promuovendo una maggiore consapevolezza sulle energie rinnovabili e sulle opportunità offerte dal settore della sostenibilità.