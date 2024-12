Castelvetrano, imprenditore del legno dona 200 alberi contro il cambiamento climatico

05/12/2024 08:35:00

Parte oggi a Castelvetrano, dalle 9,30, presso l’Area attrezzata Trinità del Demanio, il progetto di piantumazione della ditta di legnami Gaspare Mirrione Spa.

Si tratta di 200 alberi autoctoni per bilanciare l’impronta ecologica dell’azienda, contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico e promuovere la biodiversità della macchia mediterranea. L’evento, realizzato in collaborazione con l’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, vede la collaborazione di: Saverio Mirrione, il presidente Rotary Club Castelvetrano-Valle del Belice Marco Campagna, il presidente Rotary Club Palermo-Montepellegrino Sebastiano Maggio, il presidente della Commissione distrettuale del Rotary “SOS API plus 2.0” Luigi Loggia e il delegato d’area drepanum per il progetto distrettuale “SOS API plus 2.0” Franco Saccà.

“Ogni azione imprenditoriale lascia un’impronta sul nostro pianeta – ha affermato Saverio Mirrione - La nostra iniziativa di piantumazione riflette il profondo rispetto per la natura e il desiderio di restituire alla Terra più di quanto le abbiamo preso, riaffermando il nostro impegno verso una sostenibilità autentica. Questo primo appuntamento è l’inizio di una serie di iniziative replicabili a carattere regionale per sensibilizzare le comunità sulle questioni ambientali, educare le nuove generazioni sull’importanza della sostenibilità e creare aree verdi che servano come polmoni per le città e habitat per la biodiversità. Inizieremo da Castelvetrano e toccheremo diverse aree della Sicilia, coinvolgendo gli stakeholder locali”.