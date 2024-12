Raffica di multe a Mazara. In un'ora scoperte 200 auto senza assicurazione

05/12/2024 08:23:00

Multe a raffica per gli automobilisti mazaresi a seguito dei controlli effettuati dalla polizia municipale, grazie al nuovo sistema di videosorveglianza con lettura targhe a distanza. Solo nella giornata di domenica scorsa, in un'ora, le telecamere hanno rilevato ben 200 veicoli privi di assicurazione o con revisione scaduta, un dato che conferma la necessità di maggiori controlli sul territorio.

Il comandante Vincenzo Bucca ha espresso preoccupazione per l’alto numero di infrazioni riscontrate: "Purtroppo, questi dati sono superiori al livello di guardia. Riceviamo segnalazioni quotidiane di disagi e pericoli legati alla circolazione stradale. Questo sistema ci permette di intervenire subito per garantire maggiore sicurezza".

Le multe emesse per la mancanza di assicurazione sono particolarmente pesanti: 866 euro per ogni infrazione riscontrata, con 173 euro aggiuntivi in caso di mancata revisione. La polizia municipale ha installato il sistema di lettura targhe in punti strategici della città, come via Marsala, via Bessarione, SP 38 e piazza Mokarta, con l’obiettivo di monitorare il traffico e individuare i trasgressori.

Secondo Bucca, il sistema non si limita all'emissione di sanzioni, ma mira a sensibilizzare gli automobilisti sull'importanza di rispettare le norme del codice della strada. "Invitiamo tutti i cittadini a mettersi in regola per evitare sanzioni, ma soprattutto per garantire la propria sicurezza e quella degli altri utenti della strada", ha aggiunto.

L’iniziativa si inserisce in un piano più ampio per migliorare la sicurezza stradale a Mazara del Vallo, dove negli ultimi anni si sono registrati numerosi incidenti legati a comportamenti irresponsabili alla guida. Le telecamere, infatti, non solo accertano violazioni legate all'assicurazione e alla revisione, ma sono in grado di individuare anche veicoli rubati o radiati.

La polizia municipale ha sottolineato che continuerà a utilizzare questo sistema per ridurre le infrazioni e aumentare la consapevolezza dei cittadini sull'importanza di rispettare le regole del codice stradale.