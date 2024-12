Buongiorno24 del 5 Dicembre 2024

Buongiorno e benvenuti a Buongiorno24, la diretta quotidiana di Tp24. Oggi, 5 dicembre 2024, affrontiamo i seguenti temi:

Trapani: ladro di gasolio recidivo

Un uomo è stato sorpreso a rubare gasolio per ben due volte in tre giorni. La polizia lo ha colto in flagrante entrambe le volte, sottolineando l’importanza di controlli capillari sul territorio.

Marsala: arrestato per spaccio di cocaina

La Polizia di Stato ha arrestato un individuo accusato di detenzione ai fini di spaccio di un considerevole quantitativo di cocaina, nel corso di un’operazione volta al contrasto del traffico di stupefacenti.

Pantelleria: droga di tutti i tipi su un traghetto

Un 35enne è stato arrestato mentre sbarcava dal traghetto a Pantelleria, in possesso di un assortimento di droghe. L’operazione conferma l’intensificazione dei controlli sui flussi di sostanze stupefacenti nell’isola.

Caso Larimar: i genitori in Procura

I genitori di Larimar Annaloro, la quindicenne trovata morta a Piazza Armerina, si sono recati in Procura. Intanto, gli inquirenti stanno analizzando i telefoni sequestrati agli amici della ragazza, mentre la famiglia continua a non credere all’ipotesi del suicidio.

Angela Grignano, una storia di forza e resilienza

La giovane trapanese sopravvissuta all’esplosione di Parigi del 2019 continua a lottare, non solo per il suo recupero personale ma anche come consigliere comunale a Trapani. Tuttavia, la giustizia legata a quella tragica vicenda sembra ferma, alimentando delusione e frustrazione.