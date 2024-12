 Marsala, domani l’evento “Un Dono per… Natale”

05/12/2024 16:00:00

La Guardia Agroforestale Italiana - Sicilia, in collaborazione con la Dirigente scolastica e gli insegnanti del plesso Giovanni Paolo II di Contrada Fontanelle, organizza l’evento benefico “Un Dono per… Natale”, un’iniziativa dedicata ai più piccoli e all’importanza della solidarietà durante le festività natalizie.

L'evento si svolgerà, venerdì 6 dicembre 2024, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 nei locali della scuola dell’infanzia del plesso Giovanni Paolo II di Contrada Fontanelle, Marsala

Durante l’evento, i giocattoli nuovi raccolti saranno consegnati dai volontari della Guardia Agroforestale ai bambini ricoverati presso il Reparto di Pediatria dell’Ospedale Paolo Borsellino di Marsala.

Inoltre, martedì 10 dicembre 2024, presso il plesso scolastico M.B. Alberti di Contrada Giardinello, a partire dalle ore 10:00, i bambini si esibiranno in canti natalizi, seguiti dall’accensione dell’albero di Natale donato dalla Guardia Agroforestale Italiana.

Il dirigente della Guardia Agroforestale Italiana, Aldo Sciacca: “Per me è un vero piacere organizzare questi eventi, che mettono al centro la solidarietà e l’importanza di donare. Insieme alla nostra Responsabile Eventi, Giovanna Sinacori, continueremo a promuovere iniziative simili, perché il nostro motto è: la solidarietà prima di tutto.” Un’occasione per vivere lo spirito del Natale con gesti concreti di vicinanza e altruismo verso i più bisognosi.

******

Terranova Bambina celebra l’Immacolata Concezione con una giornata di festa - La parrocchia di Terranova Bambina, guidata da don Tommaso Lombardo, invita tutti a partecipare alla giornata di festa dedicata all’Immacolata Concezione, che si terrà l’8 dicembre.

La mattinata sarà dedicata alle celebrazioni religiose, con le messe previste alle ore 9:30 e alle ore 11:30.

Nel pomeriggio, spazio alla comunità con momenti di condivisione e allegria aperti a tutti, anche ai residenti delle contrade vicine. Tra le attività previste: Momento di ballo, per divertirsi e danzare insieme; Momento di canto, per celebrare con la musica lo spirito natalizio; Accensione dell’Albero di Natale, realizzato con materiali sostenibili come bottiglie di plastica. L’albero, simbolo di luce e speranza, resterà acceso fino al 6 gennaio.