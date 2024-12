Marsala. Sturiano: "Grillo senza maggioranza, serve giunta di 'salute pubblica'"

05/12/2024 06:00:00

La maggioranza che sostiene il sindaco di Marsala, Massimo Grillo? Non c'è più. E lo sostiene anche il presidente del consiglio comunale Enzo Sturiano che a Il Volatore di Rmc101 ha fatto il punto sulle ultime sedute di consiglio comunale e sulla crisi politica in città avanzando l'ipotesi di una giunta tecnica ad oltre un anno dal voto.

Nelle ultime sedute di Sala delle Lapidi si è discusso delle variazioni di bilancio, necessarie per includere fondi regionali non previsti nel bilancio di luglio 2024. Sturiano ha sottolineato i pesanti tagli alle entrate comunali. "Abbiamo avuto quasi 400.000 euro di tagli ai trasferimenti regionali e oltre un milione di euro in meno dagli introiti della Bucalossi. Questo ha inciso gravemente sulla manutenzione delle strade, delle scuole e dei contenitori culturali", ha affermato.

Il presidente del consiglio comunale però è stato "bocciato" dai suoi colleghi. Per affrontare alcune criticità, Sturiano ha presentato infatti un emendamento da 550.000 euro destinato a vari interventi. "L’emendamento prevedeva risorse per la manutenzione stradale, la sicurezza delle scuole e il miglioramento degli impianti elettrici. Era un intervento necessario, soprattutto considerando eventi come il raduno nazionale dei bersaglieri, che renderà Marsala una vetrina nazionale. Con soli 60.000 euro disponibili per la manutenzione stradale, non possiamo offrire una città decorosa", ha aggiunto. Emendamento che è stato bocciato dall'aula.

Sturiano ha puntato il dito contro la mancanza di pianificazione da parte dell’amministrazione comunale. "Non è stata fatta nessuna valutazione su come Marsala dovrebbe presentarsi per eventi di questa portata. Mi preoccupa che ci si stia muovendo in ritardo e senza una visione chiara", ha dichiarato, riferendosi anche alla manutenzione scolastica. "Avevo previsto 150.000 euro per ripristinare gli impianti elettrici delle scuole e garantire il funzionamento dei riscaldamenti durante i mesi invernali".

Il presidente ha poi affrontato il problema della frammentazione politica, criticando duramente il centrodestra locale e provinciale. "Il sindaco credeva di poter ricucire un rapporto politico con il centrodestra, ma questa coalizione è spaccata. Basta guardare i risultati nei comuni a sistema proporzionale: il centrodestra perde ovunque. Se vogliamo perdere anche a Marsala, lo dica chiaro e tondo chi è responsabile".

Riguardo alla crisi di maggioranza, Sturiano ha sottolineato la necessità di un cambiamento: "Quando non c'è più una maggioranza politica che sostiene l’amministrazione, bisogna dialogare con la città e considerare un’amministrazione tecnica o di salute pubblica. Questo approccio garantirebbe che il consiglio comunale lavori per il bene della città, anziché restare bloccato da giochi politici".

Infine, Sturiano ha evidenziato l’importanza di guardare oltre le divisioni politiche: "È necessario pianificare attentamente gli interventi e garantire che Marsala affronti le sfide future con una strategia chiara. La città merita un’amministrazione responsabile, capace di rispondere alle esigenze dei cittadini e di sfruttare al meglio le risorse disponibili".

Ecco l'intervista ad Enzo Sturiano.