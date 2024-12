Trapani, il sindaco Tranchida replica all’opposizione sulle polemiche sul bilancio

05/12/2024 15:18:00

Durante una conferenza stampa convocata per rispondere alle accuse dell’opposizione sul bilancio comunale, il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, ha sottolineato l'importanza della tempestività nell'approvazione degli atti finanziari, ribadendo che il bilancio consuntivo rappresenta una priorità per il bene della città.

Tranchida ha evidenziato che l’obiettivo principale non è personale, ma di interesse generale: “Questo bilancio è cruciale per la stabilizzazione dei dipendenti, per tutelare le finanze comunali, e per evitare contenziosi, ad esempio con Siciliacque. Senza l'approvazione, rischiamo di non poter liquidare i debiti fuori bilancio maturati negli anni e non riusciremo a programmare investimenti attesi dalla città”.

Il sindaco ha anche criticato l'atteggiamento dilatorio dell'opposizione, accusata di ostacolare i tempi stretti necessari per rispettare la scadenza del 31 dicembre. “Non è un problema di Tranchida, ma di Trapani. Ritardare l’approvazione significa mettere a rischio servizi e lavoratori, come quelli della Trapani Servizi e dell’ATM, e vanificare l'opportunità di programmare il futuro con gli avanzi di amministrazione”.

Infine, il primo cittadino ha replicato alle voci di presunti tentativi di negoziazione politica: “Io non faccio accordi sottobanco. Gli unici accordi li ho già presi con i cittadini di Trapani, che mi hanno eletto. Non accetto atteggiamenti che, da un lato, incassano i gettoni di presenza e, dall’altro, bloccano la macchina amministrativa”.

Con un appello alla responsabilità, Tranchida ha invitato i consiglieri comunali a lavorare nell’interesse collettivo, superando le divergenze politiche per garantire il rispetto delle scadenze e salvaguardare il futuro della città.