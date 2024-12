Trapani, la giunta Tranchida approva il Bilancio 2023

10/12/2024 09:02:00

Ieri sera la Giunta del Comune di Trapani ha approvato il bilancio consolidato 2023, atto successivo al rendiconto. Con questo atto si conclude dunque il percorso di risanamento contabile amministrativo intrapreso ormai dallo scorso anno con l’ennesima approvazione di una delibera di carattere finanziario.



«Corriamo contro il tempo per procedere con le assunzioni e migliorare i servizi ai cittadini, per pagare i debiti fuori bilancio accumulati per acquisto di acqua nei momenti di difficoltà e per togliere rifiuti dalle strade nelle fasi emergenziali - dichiarano il Sindaco Giacomo Tranchida e l’assessore alle finanze Alberto Mazzeo - confidiamo nel rinsavimento di chi solo a parole ad oggi dice di tifare per la città di Trapani, ancorché - pur nel rispetto dei propri ruoli istituzionali e nel responsabile rapporto di collaborazione istituzionale - del collegio dei revisori dei conti.

Prima viene Trapani ed i trapanesi, poi ci sarà tempo per la querelle politica ed i dibattiti.

Auspichiamo che l’opposizione consiliare abbia a riconsiderare il proprio ruolo, ribadendo ancora una volta che l’interesse per Trapani ed i trapanesi abbisogna di atti coerenti, altro ed altri sono i momenti dell’eventuale dialettica e/o contrapposizione politica».