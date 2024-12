Bilancio a Trapani: scintille tra sindaco Tranchida e l'opposizione

06/12/2024 06:00:00

Il bilancio del Comune di Trapani si trasforma in un campo di battaglia politico. Il sindaco Giacomo Tranchida accusa l'opposizione di ostruzionismo e di "fare campagna elettorale con il fondoschiena della popolazione", mentre i consiglieri di minoranza lamentano la mancanza di tempo per studiare la documentazione.

Al centro della contesa c'è la richiesta del sindaco di accelerare l'approvazione del bilancio consuntivo 2023, rinunciando ai 20 giorni previsti per l'esame della documentazione. Tranchida sottolinea l'urgenza di sbloccare fondi per investimenti e assunzioni, ricordando che il Comune ha un avanzo di amministrazione di 1,4 milioni di euro e 5 milioni di euro disponibili per interventi. "È vergognoso - tuona il sindaco - che si blocchino assunzioni vitali per la città, come quelle per la Polizia Municipale e il settore tecnico".

L'opposizione, dal canto suo, rivendica il diritto di approfondire il bilancio, accusando la maggioranza di voler "imporre una corsa contro il tempo".

"Il consigliere Tore Fileccia, il nuovo portavoce dell'opposizione, sostiene di non aver avuto la possibilità di svolgere il proprio lavoro, atteso che i dati erano incompleti -replica Tranchida con sarcasmo. E specifica "i consiglieri di opposizione hanno già impiegato 38 ore per studiare il documento del rendiconto" partecipando a numerose commissioni consiliari"

"Mi spieghi - chiede provocatoriamente il sindaco - per quale cavolo di motivo hai cominciato a macinare commissioni su commissioni se gli atti non erano completi?"

Il sindaco non risparmia critiche all'atteggiamento dell'opposizione, accusandola di incoerenza e di strumentalizzare le difficoltà dei cittadini per fini politici. "È vergognoso - ribadisce Tranchida - non votare le variazioni di bilancio che consentono di liquidare i ristori alle vittime dell'alluvione, di sistemare le scuole e di stabilizzare i lavoratori precari".

L'assessore al bilancio, Alberto Mazzeo, interviene a sostegno del sindaco, sottolineando che il bilancio consuntivo "non è emendabile" e che l'opposizione non può fare altro che "prendere atto e commentare". Mazzeo ribadisce l'impegno dell'amministrazione per la città e conclude: "Siamo tifosi di Trapani, non apparteniamo a nessun partito, abbiamo la bandiera granata che portiamo sempre avanti".

La battaglia sul bilancio si preannuncia quindi aspra e promette nuovi colpi di scena, vista la contro conferenza di risposta dell'opposizione oggi in matti