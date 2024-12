 Marsala: Benedetto Morana dona un ecocardiografo al Distretto Sanitario Marsala-Petrosino

05/12/2024 06:00:00

Un gesto di generosità e altruismo ha segnato la giornata di ieri a Marsala, con il dottor Benedetto Morana che ha donato un moderno ecocardiografo al Distretto Sanitario Marsala-Petrosino.

L’iniziativa, che ha avuto il suo momento ufficiale durante una breve cerimonia presso la sede del Distretto in piazza Francesco Pizzo, rappresenta una risposta concreta a un bisogno sanitario essenziale per i cittadini del territorio.

“Dalla vita ho avuto tanto, voglio restituire”

“Dalla vita ho avuto più di quanto io sognavo”, ha spiegato Benedetto Morana, “e così al compimento dei miei ottanta anni ho preferito fare della beneficenza e non ricevere regali. Ho chiesto al dottor Rino Ferrari di cosa avesse bisogno il Distretto per migliorare la qualità delle sue prestazioni, e la risposta è stata: un ecografo cardiaco. Con la speranza che le persone meno abbienti possano ora ottenere a Marsala ciò che prima dovevano fare altrove o a pagamento”. L’assenza di un ecocardiografo nel Distretto costringeva i cittadini a recarsi a Castelvetrano o presso studi privati a pagamento per questa importante prestazione sanitaria. Grazie al dono di Morana, questo problema è ora superato, offrendo ai residenti di Marsala e Petrosino una soluzione accessibile e vicina.

Alla cerimonia erano presenti, oltre alla famiglia Morana, il direttore del Distretto Sanitario Marsala-Petrosino Rino Ferrari, il direttore generale dell’ASP di Trapani Ferdinando Croce, e il direttore del Dipartimento Cure Primarie e referente per il PNRR Ezio Fazio. Durante l’incontro, l’ecocardiografo è stato ufficialmente consegnato al Distretto Sanitario.

“Porto nel cuore questo gesto – ha dichiarato Ferdinando Croce – e al di là dell’utilizzo concreto di questa apparecchiatura, è un segno importantissimo della collaborazione tra l’Azienda Sanitaria e strutture private accreditate. Non posso che ringraziare il dottor Morana e la sua famiglia per la sensibilità dimostrata verso la comunità”.

Un dono che guarda al futuro - Anche il direttore del Distretto, Rino Ferrari, ha sottolineato il valore del gesto: “Il dottor Morana, in occasione del suo 80° compleanno, non ha voluto regali, ma ha preferito fare qualcosa di utile per la collettività. Grazie alla sua iniziativa, i tempi di realizzazione sono stati straordinariamente rapidi, grazie anche all’efficienza degli uffici amministrativi. Questo ecocardiografo rappresenta un dono prezioso per tutelare i cittadini del nostro Distretto”.

Un segnale di speranza e solidarietà

L’ecocardiografo donato da Benedetto Morana non è solo un’apparecchiatura tecnologica di grande utilità, ma anche un simbolo di solidarietà e responsabilità verso il territorio. Un esempio virtuoso che mette in evidenza come la generosità individuale possa fare la differenza, migliorando concretamente la qualità della vita delle persone. Marsala e Petrosino potranno ora contare su un servizio sanitario potenziato, capace di offrire prestazioni di qualità senza costringere i cittadini a spostamenti onerosi. Un risultato che porta la firma di chi, come Benedetto Morana, ha saputo trasformare un’occasione personale in un dono per tutta la comunità.