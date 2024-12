Trapani: da pista ciclabile a piscina all'aperto

05/12/2024 11:24:00

Da pista ciclabile a piscina all'aperto il passo è breve. È questa la situazione che si presenta sul lungomare Dante Alighieri a Trapani, dove la pista ciclabile – dipinta di un vivace azzurro – è attualmente sommersa d’acqua, trasformandosi in una sorta di lunga piscina all’aperto. Le immagini e il video di Tp24 testimoniano chiaramente il problema, sollevando dubbi sulla sicurezza e sulla funzionalità di questa infrastruttura.

Nonostante il colore brillante che dovrebbe richiamare la mobilità sostenibile e invitare ciclisti e pedoni a utilizzarla, la pista ciclabile si rivela impraticabile. Il ristagno d'acqua, che si estende lungo tutto il percorso, non solo rende impossibile pedalare o camminare in sicurezza, ma rappresenta anche un potenziale pericolo per chi decidesse di avventurarsi lungo questo tratto.

La presenza di acqua sulla pista non è soltanto un disagio estetico, ma soprattutto una questione di sicurezza. I ciclisti rischiano di perdere il controllo del mezzo, mentre i pedoni potrebbero scivolare o, più semplicemente, essere costretti a deviare sul traffico stradale, aumentando il rischio di incidenti.

Questa situazione evidenzia un problema di manutenzione o di progettazione dell’opera. La pista ciclabile, che dovrebbe promuovere una mobilità sostenibile e sicura, si trasforma così in un esempio di cattiva gestione urbana. Le cause di questo accumulo d'acqua potrebbero essere molteplici: un sistema di drenaggio insufficiente, problemi strutturali, o l’assenza di un'adeguata pendenza per lo scolo delle acque. Adesso come si interverrà per ovviare a queste chiari disagi, nel momento in cui la pista sarà terminata?