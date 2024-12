Tenta di buttarsi da un ponte dell'A29 a Castellammare. Ragazza salvata dai passanti

06/12/2024 12:34:00

Un drammatico episodio si è verificato ieri, 5 dicembre, a Castellammare del Golfo, dove una ragazza ha tentato di togliersi la vita gettandosi da un ponte dell'autostrada A29, all'ingresso della città. Fortunatamente, il tempestivo intervento di una coppia di passanti ha evitato il peggio.

Il gesto disperato e il salvataggio

La ragazza, secondo i testimoni, era salita sul guardrail del ponte quando è stata notata da una coppia che transitava in auto. L’uomo, sceso rapidamente dal veicolo, è riuscito ad afferrarla, bloccando il tentativo estremo. “L’ho presa per un attimo, poi altre persone si sono avvicinate per aiutarmi a trattenerla”, ha dichiarato l’uomo. Nel frattempo, i presenti hanno cercato di contattare il numero verde per le emergenze legate alla salute mentale, ma non hanno ricevuto risposta.

Solidarietà dei cittadini

Subito dopo, una piccola folla si è radunata nei pressi del ponte, cercando di confortare la giovane, che appariva in evidente stato di shock. Tra loro, alcuni hanno tentato di dialogare con lei per calmarla fino all'arrivo dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza del 118. La ragazza è stata trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie ed è ora sotto osservazione medica.

Un intervento che ha evitato la tragedia

L’intervento della coppia è stato determinante per evitare un esito tragico. Questo episodio sottolinea l'importanza della prontezza e della solidarietà umana in situazioni di emergenza.