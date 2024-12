Marsala, sabato Focus Duet in concerto da Otium

06/12/2024 08:30:00

Sabato 7 dicembre, alle ore 19.00, Otium di Marsala (via XI maggio, 106) ospiterà il concerto del Focus Duet.

La voce intensa di Simona Trentacoste si unirà alla chitarra di Francesco Guaiana, dando vita a un dialogo artistico che esplorerà le molteplici sfumature del jazz.

Il repertorio del concerto è un mix di composizioni originali e reinterpretazioni di classici del genere, che includono brani di leggende come Burt Bacharach, Thelonious Monk, Cole Porter, George Gershwin, Antonio Carlos Jobim e John Coltrane. Non mancheranno, inoltre, incursioni nella tradizione musicale sudamericana, rendendo l’esperienza ancora più ricca e variegata.

L'atmosfera intima e coinvolgente del concerto sarà accentuata dagli arrangiamenti sofisticati, che permetteranno agli ascoltatori di immergersi completamente nella musica. La voce di Simona, profonda e carica di emozione, si intreccerà perfettamente con le sonorità calde e dinamiche della chitarra di Francesco, creando un’esperienza sonora memorabile.

L'evento è organizzato dall'Associazione Musicale Etnea, con il patrocinio del Ministero della Cultura e dell'Assessorato al Turismo della Regione Siciliana. I biglietti sono disponibili al prezzo di € 10 per i soci Otium e € 15 per i non soci, un'ottima opportunità per gli amanti della musica dal vivo.

Per acquistare i biglietti, è possibile visitare il sito diyticket.it o contattare per informazioni e prenotazioni tramite WhatsApp al numero 333 7277176.